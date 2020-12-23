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23 декабря 2020, 15:26 202

Нового главу ОГА в Запорожье депутатам представил председатель облсовета Боговин

23 декабря 2020, 15:26 202
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От Офиса президента никого не было
От Офиса президента никого не было
Фото Panoptikon
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Александра Старуха представили депутатам на их то ли собрании, то ли сессии – оппоненты не пришли к согласию, как это назвать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Forpost.

Сегодня, 23 декабря, в Запорожском областном совете во время сессии облсовета, которое оппоненты Виталия Боговина называют собранием депутатов, был представлен новый председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Александра Старуха не приехали представлять представители Офиса президента. Вместо этого его представил Виталий Боговин.

Во время представления Боговин призвал депутатов отбросить собственные амбиции ради результата. Его поддержал Старух. Боговин заявил, что даже готов сложить полномочия, чтобы не разводить дрязги. Но в то же время спросил, готовы ли сделать то же самое его оппоненты.

Рассматриваются вопросы повестки дня сессии областного совета, которая была запланирована на 24 декабря, но через вероятный визит президента перенесена на сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской ОГА, а Боговин анонсировал приезд президента. И хотя есть угроза, что Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса , сегодня в облсовете проводится сессия, на которую выносится проект решения о прекращении полномочий новоизбранного председателя.

облсовет сессия ОГА Запорожье Александр Старух
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