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22 грудня 2020, 15:50 164

Загибель курсантів під Харковом: командира військової частини відправили у СІЗО

22 грудня 2020, 15:50 164
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Його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів
Його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів
Фото: hromadske
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Сьогодні, 22 грудня Печерський районний суд міста Києва заарештував на 60 діб командира військової частини у Чугуєві В’ячеслава Глазунова , який проходить підозрюваним у справі про катастрофу літака АН-26 у Харківській області.

Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.

Йому інкримінують халатність, що призвела до трагедії. За версією слідства, він дозволив проведення конвеєрних польотів, які не передбачені характеристиками літака АН-26, коли літак після здійснення одного вильоту одразу ж виконує наступний.

Також він допустив 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. Прокурори заявляють, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок.

Також слідчі наголошують на тому, що командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт. Крім цього, слідчі кажуть, що Кишеня мав проблеми з посадкою літака і це його керівництво мало б врахувати.

Слідчі клопотали про арешт Глазунова, вказавши, що він може переховуватися та тиснути на свідків. Суд визначив Глазунову запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

18 грудня Командувачу Повітряних сил оголосили підозру, його підозрюють в недбалому ставленні до організації польотів.

суд авіакатастрофа СІЗО Харківська область АН-26 курсант
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