Гибель курсантов под Харьковом: командира воинской части отправили в СИЗО

Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов

Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов

Фото: hromadske

Сегодня, 22 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал на 60 суток командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова, который проходит подозреваемым по делу о катастрофе самолета АН-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

Ему инкриминируют халатность, которая привела к трагедии. По версии следствия, он разрешил проведение конвеерных полетов, которые не предусмотренные характеристиками самолета АН-26, когда самолет после совершения одного вылета сразу же выполняет следующий.

Также он допустил 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. Прокуроры заявляют, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущенным на борт. Кроме этого, следователи говорят, что Кишеня имел проблемы с посадкой самолета и это руководство должно было учесть.

Следователи ходатайствовали об аресте Глазунова, указав, что он может скрываться и давить на свидетелей. Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

18 декабря Командующему Воздушных сил объявили подозрение, его подозревают в небрежном отношении к организации полетов.