У Запорізькій міській раді депутати не змогли обрати секретаря

Депутати не підтримали кандидата, якого запропонував мер Володимир Буряк

Депутати не підтримали кандидата, якого запропонував мер Володимир Буряк

Фото: скріншот відео

Депутати під час сесії Запорізької міської ради не змогли з першого разу обрати секретаря.

Про це у Facebook повідомив депутат міської ради Андрій Согорін, передає RegioNews.

Міський голова Володимир Буряк запропонував на цю посаду кандидатуру Геннадія Наумова, однак він не отримав необхідної підтримки.

Згідно із протоколом, який опублікував Согорін, за Геннадія Наумова проголосували 28 депутатів, тоді як для обрання необхідно як мінімум 33 голоси. У голосуванні взяли участь 34 депутати із 64.

Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.

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