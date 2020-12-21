16:30  21 грудня
Голова Сумської облдержадміністрації захворів на коронавірус
17:07  21 грудня
В Україні сьогодні розпочинає роботу місія МВФ - Зеленський
17:54  21 грудня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших воїнів: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2020, 18:54 133

У Запорізькій міській раді депутати не змогли обрати секретаря

21 грудня 2020, 18:54 133
Читайте также на русском языке
Депутати не підтримали кандидата, якого запропонував мер Володимир Буряк
Депутати не підтримали кандидата, якого запропонував мер Володимир Буряк
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Депутати під час сесії Запорізької міської ради не змогли з першого разу обрати секретаря.

Про це у Facebook повідомив депутат міської ради Андрій Согорін, передає RegioNews.

Міський голова Володимир Буряк запропонував на цю посаду кандидатуру Геннадія Наумова, однак він не отримав необхідної підтримки.

Згідно із протоколом, який опублікував Согорін, за Геннадія Наумова проголосували 28 депутатів, тоді як для обрання необхідно як мінімум 33 голоси. У голосуванні взяли участь 34 депутати із 64.

Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.

Читайте також: Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу.

Запоріжжя горсовет депутати секретар сесія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Міськради чотирьох міст-мільйонників оновилися більше, ніж на половину - КВУ
21 грудня 2020, 18:09
У Полтаві досі не встановлені результати виборів до міської ради
21 грудня 2020, 17:31
Добкін вважає, що Харкову необхідні позачергові вибори
21 грудня 2020, 15:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Всі блоги »