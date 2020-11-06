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06 листопада 2020, 15:44 309

Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя

06 листопада 2020, 15:44 309
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Свої голоси за Буряка віддали 101 765 виборців, або 59,99% тих, хто проголосував
Свої голоси за Буряка віддали 101 765 виборців, або 59,99% тих, хто проголосував
Фото з відкритих джерел
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Вибори на посаду мера Запоріжжя виграв чинний мер Володимир Буряк від "Партії Буряка "Єднання".

Про це в Запорізькій міській територіальній виборчій комісії повідомили "Українським Новинам", пише RegioNews.

Свої голоси за Буряка віддали 101 765 виборців, або 59,99% тих, хто проголосував в цьому місті.

За Валерія Прозапаса від "Європейської солідарності", який зайняв друге місце, проголосували 19 402 виборців, або 11,39%.

Третє місце зайняв Віталій Тишечко від партії "Слуга народу" - 11,39% (19 334).

Далі йдуть Олеся Крамаренко ("За майбутнє") - 5 357 голосів і Віталій Рябцев ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 5 145 голосів.

Решта кандидатів набрали менше, ніж 5 тисяч голосів виборців.

Всього на посаду мера Запоріжжя балотувалося 10 кандидатів.

Нагадаємо, у Мелітополі обрали нового мера.

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