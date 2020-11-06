Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя
Вибори на посаду мера Запоріжжя виграв чинний мер Володимир Буряк від "Партії Буряка "Єднання".
Про це в Запорізькій міській територіальній виборчій комісії повідомили "Українським Новинам", пише RegioNews.
Свої голоси за Буряка віддали 101 765 виборців, або 59,99% тих, хто проголосував в цьому місті.
За Валерія Прозапаса від "Європейської солідарності", який зайняв друге місце, проголосували 19 402 виборців, або 11,39%.
Третє місце зайняв Віталій Тишечко від партії "Слуга народу" - 11,39% (19 334).
Далі йдуть Олеся Крамаренко ("За майбутнє") - 5 357 голосів і Віталій Рябцев ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 5 145 голосів.
Решта кандидатів набрали менше, ніж 5 тисяч голосів виборців.
Всього на посаду мера Запоріжжя балотувалося 10 кандидатів.
Нагадаємо, у Мелітополі обрали нового мера.