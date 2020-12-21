В Запорожском городском совете депутаты не смогли избрать секретаря
Депутаты не поддержали кандидата, которого предложил мэр Владимир Буряк
Депутаты не поддержали кандидата, которого предложил мэр Владимир Буряк
Депутаты во время сессии Запорожского городского совета не смогли с первого раза избрать секретаря.
Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Андрей Согорин, передает RegioNews.
Городской голова Владимир Буряк предложил на эту должность кандидатуру Геннадия Наумова, однако он не получил необходимой поддержки.
Согласно протоколу, который опубликовал Согорин, за Геннадия Наумова проголосовали 28 депутатов, тогда как для избрания необходимо как минимум 33 голоса. В голосовании приняли участие 34 депутата из 64.
Напомним, Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья.
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