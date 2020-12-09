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09 грудня 2020, 12:38 87

У Полтаві почали перерахунок голосів за депутатів міськради - на виконання рішення суду

09 грудня 2020, 12:38 87
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Бюлетені однієї з дільниць помилково передали не на ту ТВК
Бюлетені однієї з дільниць помилково передали не на ту ТВК
Фото Суспільне.Полтава
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Члени Шевченківської районної у місті Полтаві виборчої комісії перераховують голоси за депутатів на одній з полтавських дільниць, бюлетені з якої помилково передали не на ту ТВК.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Переглядають документи в обласному архіві. Мішки з бюлетенями відкриватимуть по черзі й перераховуватимуть кожен.

У приміщення через карантинні обмеження пустили 25 людей, каже голова Полтавської міської ТВК Алла Назаренко.

Зробити це збиралися у понеділок, проте не змогли потрапити до архіву, де зберігається документація, – двері були зачинені. Заступник директора закладу Тарас Пустовіт розповів, що в будівлі стара система електропостачання, із нею виникли проблеми, тому не було світла й архів не працював.

Після місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, із однієї з дільниць понад 600 бюлетенів щодо голосування за депутатів Полтавської міської ради помилково відвезли не на ту територіальну виборчу комісію. Через це голоси не врахували.

Кандидат у депутати від "Слуги народу" Віталій Сьомік двічі подавав позов щодо цього. Суд постановив – бюлетені треба перерахувати й оголосити нові результати виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат в мери Полтави Іващенко признав свою поразку.

вибори Полтава суд Слуга народа ТВК
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