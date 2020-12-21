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21 декабря 2020, 17:31 2

В Полтаве до сих пор не установлены результаты выборов в городской совет

21 декабря 2020, 17:31 2
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Политсилы затягивают процесс судами
Политсилы затягивают процесс судами
Фото poltava.to
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С первого тура прошло более 50 дней, но судебными исками, постоянными изменениями в составе различных ТИК политические силы затягивают процесс установления результатов выборов в городской совета. Председатель ТИК говорит, что ТИК была готова объявить результаты еще 3 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KOLO.NEWS.

Председатель городской ТИК Алла Назаренко утверждает, что еще 3 ноября были установлены результаты выборов в Полтавской горсовета, написан первый протокол. Но потом появился истец по одному из участков, который подал с десяток различных исков. Главная цель этих исков – затянуть процесс.

Очевидно, что кому-то не хватает 1 голоса для формирования нужной коалиции в городском совете, - добавляет Алла Назаренко.

Что касается судов, то председатель ТИК говорит, что "Это был непрерывный процесс: сначала — административный суд, затем — второй апелляционный, и снова — административный... И так по кругу. 10 раз!"

С третьего ноября мы непрерывно посещаем судебные заседания. Каждый раз нас обязывали что-то делать. Например, пересчитывать бюллетени в архиве. Но ведь нет этого механизма. Мы обращались и в ЦИК, и в суд, чтобы нам объяснили, как это сделать. Но не получали ответов. Поэтому все действия, кроме первого и второго перерасчетов, являются незаконными, - говорит Назаренко.

Из-за того, что результаты выборов до сих пор не установлены невозможно провести сессию городского совета, поэтому под угрозой оказывается принятие бюджета города.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в Полтаве начали пересчет голосов за депутатов горсовета - на исполнение решения суда.

выборы Полтава горсовет результат ТИК
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