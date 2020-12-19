Проведення першої сесії міськради Чернівців оскаржують у суді

Під час сесії прийняли присягу міський голова Роман Клічук та новообрані депутати

Під час сесії прийняли присягу міський голова Роман Клічук та новообрані депутати

Фото: Суспільне

У Чернівцях партія "Рідне місто" подала позов до суду з вимогою скасувати рішення виборчої комісії про призначення сесії міської ради на 18 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами голови обласного осередку партії Руслана Раздорського, вони вимагають скасувати реєстрацію депутатів нового складу міської ради.

Справу будуть розглядати завтра, 20 грудня в окружному адміністративному суді Чернівців. Засідання проведуть за спрощеною процедурою.

На сесії міськради, яка відбулася 18 грудня, були присутні 26 депутатів із 42. Депутати від партій "Рідне місто", "Народний контроль" та "Команда Михайлішина" не з’явилися на засідання. Представники партій заявляли, що їх не повідомили про сесію.

Голова міської ТВК Анастасія Сімак в коментарі журналістам сказала, що всіх керівників партій телефоном повідомили про проведення сесії.

Нагадаємо, 18 грудня у Чернівцях проводили першу сесію міськради, частина депутатів заявляє, що їх не запросили.

На першій сесії міської ради мер Чернівців склав присягу. Також прийняли присягу і отримали посвідчення депутати міськради.