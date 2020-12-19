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19 декабря 2020, 16:22 52

Проведение первой сессии горсовета Черновцов оспаривают в суде

19 декабря 2020, 16:22 52
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Во время сессии приняли присягу мэр Роман Кличук и новоизбранные депутаты
Во время сессии приняли присягу мэр Роман Кличук и новоизбранные депутаты
Фото: Суспільне
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В Черновцах партия "Родной город" подала иск в суд с требованием отменить решение избирательной комиссии о назначении сессии городского совета на 18 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам председателя областной организации партии Руслана Раздорского, они требуют отменить регистрацию депутатов нового состава городского совета.

Дело будут рассматривать завтра, 20 декабря в окружном административном суде Черновцов. Заседание проведут по упрощенной процедуре.

На сессии горсовета, которая состоялась 18 декабря, присутствовали 26 депутатов из 42. Депутаты от партий "Родной город", "Народный контроль" и "Команда Михайлишина" не явились на заседание. Представители партий заявляли, что им не сообщили о сессии.

Председатель городской ТИК Анастасия Симак в комментарии журналистам сказала, что всем руководителеям партий по телефону сообщили о проведении сессии.

Напомним, 18 декабря в Черновцах проводили первую сессию горсовета, часть депутатов заявляет, что их не пригласили.

На первой сессии городского совета мэр Черновцов принял присягу. Также приняли присягу и получили удостоверения депутаты горсовета.

Черновцы горсовет сессия суд ТИК
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