Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього

Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього

Фото з відкритих джерел

Активісту Сергію Стерненку сьогодні, 18 грудня, обрали запобіжний захід. Приморський районний суд Одеси знову відправив активіста під нічний домашній арешт.

.