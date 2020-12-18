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18 грудня 2020, 18:47 5

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

18 грудня 2020, 18:47 5
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Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього
Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього
Фото з відкритих джерел
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Активісту Сергію Стерненку сьогодні, 18 грудня, обрали запобіжний захід. Приморський районний суд Одеси знову відправив активіста під нічний домашній арешт.

Про це пише RegioNews з посиланням на засідання суду, яке транслювалося в YouTube.

Суддя частково задовольнив клопотання прокурора.

"Колегія суддів ухвалила: обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - заявив головуючий суддя.

Зазначимо, Стерненка звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього. Напад стався у травні 2018 року. Активіст поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює дії Стерненка як перевищення самооборони.

Нагадаємо, 16 червня активіста Стерненка відправили під домашній арешт

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненка зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей у декларації генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.

суд Україна Одеса Київ активісти
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