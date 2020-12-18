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18 грудня 2020, 15:20 6

Мер Івано-Франківська Марцінків став кандидатом наук

18 грудня 2020, 15:20 6
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Захистив кандидатську на тему "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН"
Захистив кандидатську на тему "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН"
Фото з Facebook-сторінки Руслана Марцінківа
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків захистив кандидатську дисертацію про діяльність Служби безпеки ОУН.

Про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Тема кандидатської роботи Марцінківа - "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН!"

Захист відбувся в Університеті Короля Данила.

Свою роботу Івано-Франківський міський голова присвятив крайовому провіднику братства ОУН-УПА, боївкарю СБ ОУН на півночі Тернопільщини Фотію Володимирському, який відійшов у вічність 2014-го року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську запрацює ярмарок для підтримки місцевого бізнесу.

Івано-Франківськ мер Прикарпаття университет Руслан Марцінків
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