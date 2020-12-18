Мер Івано-Франківська Марцінків став кандидатом наук
Захистив кандидатську на тему "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН"
Захистив кандидатську на тему "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН"
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків захистив кандидатську дисертацію про діяльність Служби безпеки ОУН.
Про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Тема кандидатської роботи Марцінківа - "Правові засади створення та діяльності Служби безпеки ОУН!"
Захист відбувся в Університеті Короля Данила.
Свою роботу Івано-Франківський міський голова присвятив крайовому провіднику братства ОУН-УПА, боївкарю СБ ОУН на півночі Тернопільщини Фотію Володимирському, який відійшов у вічність 2014-го року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську запрацює ярмарок для підтримки місцевого бізнесу.
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