Кабмін доручив міністру Петрашку призначити нового очільника Держрезерву

Це означає, що призначення буде проведено без конкурсу

Це означає, що призначення буде проведено без конкурсу

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Кабінет міністрів України доручив міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку призначити голову Державного агентства резерву, а також його першого заступника.

Відповідні розпорядження №1571-р та №1572-р від 16 грудня оприлюднені на урядовому порталі, пише RegioNews.

У розпорядженнях сказано, що глава Держрезерву і його заступник будуть призначені шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

При цьому Петрашка визначено уповноваженою особою для проведення співбесіди.

Раніше повідомлялося, що Рада планує звільнити міністра економіки Петрашка.