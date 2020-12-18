Кабмін доручив міністру Петрашку призначити нового очільника Держрезерву
Це означає, що призначення буде проведено без конкурсу
Це означає, що призначення буде проведено без конкурсу
Кабінет міністрів України доручив міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку призначити голову Державного агентства резерву, а також його першого заступника.
Відповідні розпорядження №1571-р та №1572-р від 16 грудня оприлюднені на урядовому порталі, пише RegioNews.
У розпорядженнях сказано, що глава Держрезерву і його заступник будуть призначені шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
При цьому Петрашка визначено уповноваженою особою для проведення співбесіди.
Раніше повідомлялося, що Рада планує звільнити міністра економіки Петрашка.
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