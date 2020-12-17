У "Слузі народу" пояснили, чому Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єра
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики через недостатню комунікацію з депутатами.
Таку думку він висловив у коментарі журналістам, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
"У нього, я вважаю, що була помилка. Зазвичай, коли міністра, особливо, віцепрем'єра, такого важливого міністра призначають, то він має робити зустрічі з усіма фракціями... Сказати про свій курс, що він буде робити, в першу чергу, і таке інше", - сказав Арахамія.
Водночас, зазначив він, цього не відбулося. Арахамія пояснює це браком часу перед завершенням у цьому році пленарної роботи Верховної Ради.
"Враховуючи це, цього не відбулося. І дуже багато депутатів взагалі відчувають себе трішки ображеними, що вони не мали нормальної змоги і доступу до тіла, як то кажуть, щоб поспілкуватися і таке інше. Я вважаю, що це відняло десь 20-30% голосів", - сказав Арахамія.
На його думку, в січні може знову відбутися спроба призначення Вітренка.
"За цей період можна позустрічатися, поспілкуватися. І, я думаю, можна виносити ще раз", - підсумував він.
Водночас на уточнення, чи є альтернативні кандидатури на посаду у Міністерство енергетики, Арахамія зазначив: "Поки що немає. Наскільки мені відомо, що будемо пробувати все ж таки мобілізувати голоси за Вітренка".
Нагадаємо, що сьогодні нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єром.