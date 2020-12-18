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18 декабря 2020, 21:49 1

Разумков назвал миллионные премии причиной провала голосования за Витренко в Раде

18 декабря 2020, 21:49 1
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Спикер парламента сознался, что и сам не поддержал кандидатуру Витренко
Спикер парламента сознался, что и сам не поддержал кандидатуру Витренко
Фото из открытых источников
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По словам главы Верховной рады, на заседании фракции "Слуга народа" были дискуссии о кандидатуре экс-топ-менеджера "Нафтогаза".

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью телеканалу "Прямой", передаёт RegioNews.

По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики в связи с информацией о выплате ему $4 млн бонусов от "Нафтогаза".

Я думаю, это было тем, что разделило зал, - сказал спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что и сам не поддерживал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики.

Была очень оживленная дискуссия на фракции (на заседании фракции партии "Слуга народа" в понедельник - Ред.): кто-то поддержал Юрия Юрьевича, кто-то выступал против, в том числе звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а после этого 170-ю миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которая была им организована в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию и не поддерживала эту кандидатур", - добавил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера сначала Комитет ВР не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики, а потом и Нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером. Причём в "Слуге народа" объяснили, почему Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера: Арахамия считает, что Витренко недостаточно пообщался с депутатами.

Нафтогаз Юрий Витренко министр Слуга народа голосование Дмитрий Разумков
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