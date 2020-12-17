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17 грудня 2020, 19:44 5

Четверо депутатів Запорізької облради вийшли із "Слуги народу”, в партії відреагували

17 грудня 2020, 19:44 5
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У "Слузі народу” заявили, що такі дії "важко назвати здоровим глуздом”
Фото: із відкритих джерел
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Четверо депутатів Запорізької обласної ради вийшли з партії "Слуга народу" після конфлікту навколо новообраного голови ради Віталія Боговіна.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу”, передає RegioNews.

​Сьогодні Юрій Капустянський, Віталій Толочек, Роман Терехов та Сергій Селевич заявили про вихід із нашої партії. Таке рішення вони ухвалили виключно для того, щоб дозволити нашим опонентам розпочати маніпуляції навколо новообраного голови обласної ради Віталія Боговіна”, - йдеться в заяві партії.

В "Слузі народу” наголосили, що їхні тепер уже колишні колеги приєдналися до фракції ОПЗЖ під час голосування.

Вважаємо такі дії неприйнятними. Вони продали свої голоси і таким чином втратили нашу довіру. І найголовніше – зрадили виборців, які віддали за них свої голоси. Найближчим часом партія ухвалить відповідні організаційні рішення, а правоохоронні органи нададуть свою оцінку діяльності цих депутатів та будуть чинити згідно з законодавством”, - повідомили у "Слузі народу”.

Нагадаємо, у Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію, голова звернувся в СБУ, під час сесії обласної ради серед депутатів стався розкол.

Також повідомлялось, що новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення, оскільки вважають новообраного голову облради нелегітимним.

Запорізька область Запоріжжя облрада Слуга народа скандал
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