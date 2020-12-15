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15 грудня 2020, 20:35 72

Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради

15 грудня 2020, 20:35 72
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Він склав обов'язки голови ОДА
Він склав обов'язки голови ОДА
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Віталій Боговін, голова Запорізької облдержадміністрації, депутат облради від "Слуги народу", підтвердив своє обрання головою обласної ради і склав обов'язки голови ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PANOPTIKON.

Представники "Слуги Народу", "Батьківщини", "Опозиційного блоку" та "Єднання" перейшли в інший зал облради (а не сесійний) і провели там закрите засідання. На ньому головою Запорізької облради обрали Віталія Боговіна.

Для цього необхідно, щонайменше, 43 голоси. Рівно стільки депутатів від зазначених партій обрано до обласної ради.

Представник "Батьківщини" Владислав Куценко заявив, що за Боговіна віддали голоси 43 депутати. За його словами, порушення закону не було.

Частина депутатів, в основному від ОПЗЖ, ЄС, "За майбутнє" не потрапили на голосування.

За словами Боговина, він вже прийняв присягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Запорізька облрада не могла зібратися на сесію - не вистачало депутатів, а 12 грудня у Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради: голоси депутатів збирали всю ніч, але їх не вистачило для обрання голови.

облрада ОДА Запоріжжя голова Віталій Боговін
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