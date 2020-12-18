Заявление пресс-службы Запорожского облсовета: "Председатель областной рады – Боговин!"

Пресс-служба отреагировала на решение "альтернативной сессии" областного совета

Пресс-служба отреагировала на решение "альтернативной сессии" областного совета

Фото из открытых источников

На сайте Запорожского областного совета опубликовано Заявление относительно результатов собрания, которое состоялось в помещении областного совета при участии депутатов трех политических сил 17 декабря 2020 года».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожского облсовета.

Пресс-служба Запорожского облсовета отреагировала заявлением на проведение "альтернативной сессии" и избрание ею другого председателя областного совета.

Результаты проведенного собрания и их документального оформления не имеют юридического значения, - утверждается в заявлении.

Пресс-служба напоминает, что "по поводу указанных событий в правоохранительные органы направлены соответствующие заявления о совершении уголовного правонарушения и начато досудебное расследование". Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ст. 353 Уголовного кодекса Украины.

Председателем Запорожского областного совета, согласно решения областного совета № 2 от 15.12.2020 года является Боговин Виталий Викторович. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, - отмечает пресс-служба.

В пресс-службе добавляют, что исполнительный аппарат Запорожского областного совета обеспечивает работу областного совета в соответствии с Регламентом работы Запорожского областного совета и законов Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Боговин заявил о своем избрании председателем Запорожского облсовета, а депутаты провели "альтернативную" сессию, и избрали нового председателя.