Председателем Черновицкого облсовета стал представитель Аграрной партии

За кандидатуру Алексея Бойко проголосовали 35 депутатов

За кандидатуру Алексея Бойко проголосовали 35 депутатов

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

За кандидатуру победителя отдали свои голоса 35 депутатов. За его оппонента, представителя партии "Слуга народа", Владимира Жаровского проголосовали 27 народных избранников. Один бюллетень признали недействительным.

Первое заседание Черновицкого облсовета состоялось вчера, но до голосования депутаты не успели приступить – поступило сообщение о заминировании помещения облсовета.

Избрание председателя состоялось путем тайного голосования. Правда, кое-кто из депутатов нарушил тайну голосования и заходил в помещение для голосования с уже заполненными бюллетенями.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновцах после Ратуши "заминировали" и здание облсовета - именно во время первой сессии.