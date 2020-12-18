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18 грудня 2020, 12:21 664

Рада призначила генерал-майора СБУ Лапутіну главою Міністерства ветеранів

18 грудня 2020, 12:21 664
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Фото: mrpl.city
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Сьогодні, 18 грудня під час засідання Верховна рада України підтримала кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив кандидатуру Лапутіної перед парламентом.

Кандидатка має значний професійний досвід, знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці", - сказав Шмигаль.

Довідка: Юлія Лапутіна народилася 1967 року в Києві. З 1992 року працювала СБУ, була оперуповноваженою в антитерористичному центрі СБУ "Альфа". У 2010-2012 рр. була заступницею керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Учасниця АТО, 14 квітня 2014 року у складі першої об’єднаної групи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". 25 березня 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора і вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада 18 грудня розгляне призначення ще одного міністра і закони Зеленського.

призначення ветерани Верховна Рада голосування Міністерство
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