Рада призначила генерал-майора СБУ Лапутіну главою Міністерства ветеранів

Відомство очолить друга жінка-генерал в історії незалежної України

Відомство очолить друга жінка-генерал в історії незалежної України

Фото: mrpl.city

Сьогодні, 18 грудня під час засідання Верховна рада України підтримала кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 248 народних депутатів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив кандидатуру Лапутіної перед парламентом.

Кандидатка має значний професійний досвід, знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці", - сказав Шмигаль.

Довідка: Юлія Лапутіна народилася 1967 року в Києві. З 1992 року працювала СБУ, була оперуповноваженою в антитерористичному центрі СБУ "Альфа". У 2010-2012 рр. була заступницею керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Учасниця АТО, 14 квітня 2014 року у складі першої об’єднаної групи СБУ висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". 25 березня 2020 року їй було присвоєне військове звання генерал-майора і вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада 18 грудня розгляне призначення ще одного міністра і закони Зеленського.