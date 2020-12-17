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17 грудня 2020, 18:48 33

Рада врегулювала створення в тергромадах військово-цивільних адміністрацій

17 грудня 2020, 18:48 33
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Їх будуть створювати за неможливості проведення місцевих виборів в ОТГ
Їх будуть створювати за неможливості проведення місцевих виборів в ОТГ
Фото: flickr
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Верховна рада України сьогодні, 17 грудня визначила умови створення військово-цивільних адміністрацій, депутати підтримали проект закону №3913 у другому читанні.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За документ проголосували 265 народних депутатів.

Відтепер військово-цивільні адміністрації можуть створюватися в об’єднаних територіальних громадах.

Також ВЦА можуть бути утворені у випадку, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, яка має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

ОТГ закон Верховна Рада законопроєкт ВЦА
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