Рада врегулювала створення в тергромадах військово-цивільних адміністрацій
Верховна рада України сьогодні, 17 грудня визначила умови створення військово-цивільних адміністрацій, депутати підтримали проект закону №3913 у другому читанні.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Ради, передає RegioNews.
За документ проголосували 265 народних депутатів.
Відтепер військово-цивільні адміністрації можуть створюватися в об’єднаних територіальних громадах.
Також ВЦА можуть бути утворені у випадку, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.
Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Нагадаємо, нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, яка має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.