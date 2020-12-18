Рада назначила генерал-майора СБУ Лапутину главой Министерства ветеранов
Сегодня, 18 декабря во время заседания Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За это решение проголосовали 248 народных депутатов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил кандидатуру Лапутиной перед парламентом.
Кандидат имеет значительный профессиональный опыт, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - сказал Шмыгаль.
Справка: Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. С 1992 года работала СБУ, была оперуполномоченной в антитеррористическом центре СБУ "Альфа". В 2010-2012 гг. была заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. Участница АТО, 14 апреля 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". 25 марта 2020 года ей было присвоено воинское звание генерал-майора и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что Рада 18 декабря рассмотрит назначение еще одного министра и законы Зеленского.