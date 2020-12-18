09:26  18 декабря
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев
12:41  18 декабря
В мэрии Харькова объяснили, почему сократили траур по Кернесу
08:12  18 декабря
На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 12:21 435

Рада назначила генерал-майора СБУ Лапутину главой Министерства ветеранов

18 декабря 2020, 12:21 435
Читайте також українською мовою
Ведомство возглавит вторая женщина-генерал в истории независимой Украины
Ведомство возглавит вторая женщина-генерал в истории независимой Украины
Фото: mrpl.city
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 18 декабря во время заседания Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 248 народных депутатов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил кандидатуру Лапутиной перед парламентом.

Кандидат имеет значительный профессиональный опыт, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - сказал Шмыгаль.

Справка: Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. С 1992 года работала СБУ, была оперуполномоченной в антитеррористическом центре СБУ "Альфа". В 2010-2012 гг. была заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. Участница АТО, 14 апреля 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". 25 марта 2020 года ей было присвоено воинское звание генерал-майора и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рада 18 декабря рассмотрит назначение еще одного министра и законы Зеленского.

назначение ветераны Верховная Рада голосование Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Глава Рады поручил профильному комитету ужесточить ответственность за "кнопкодавство"
18 декабря 2020, 11:49
Рада 18 декабря рассмотрит назначение еще одного министра и законы Зеленского
17 декабря 2020, 21:16
Рада урегулировала создание в теробщинах военно-гражданских администраций
17 декабря 2020, 18:48
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »