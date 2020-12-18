Рада назначила генерал-майора СБУ Лапутину главой Министерства ветеранов

Ведомство возглавит вторая женщина-генерал в истории независимой Украины

Ведомство возглавит вторая женщина-генерал в истории независимой Украины

Фото: mrpl.city

Сегодня, 18 декабря во время заседания Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 248 народных депутатов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил кандидатуру Лапутиной перед парламентом.

Кандидат имеет значительный профессиональный опыт, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике", - сказал Шмыгаль.

Справка: Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. С 1992 года работала СБУ, была оперуполномоченной в антитеррористическом центре СБУ "Альфа". В 2010-2012 гг. была заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. Участница АТО, 14 апреля 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". 25 марта 2020 года ей было присвоено воинское звание генерал-майора и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рада 18 декабря рассмотрит назначение еще одного министра и законы Зеленского.