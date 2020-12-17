Рада 18 грудня розгляне призначення ще одного міністра і закони Зеленського

У порядку денному засідання низка важливих законопроектів

У порядку денному засідання низка важливих законопроектів

Фото: flickr

У п'ятницю, 18 грудня Верховно Рада планує розглянути призначення голови Міністерства у справах ветеранів, а також низку законопроектів президента Володимира Зеленського, зокрема, проект закону про діяльність Верховного Суду.

Про це йдеться в порядку денному засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Мова йде про проект Закону №3711 про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління.

Також депутати розглянуть призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів.

Крім того, депутати можуть розглянути у другому читанні проект Закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Нагадаємо, у "Слузі народу" пояснили, чому Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єра.