Голова Ради доручив профільному комітету посилити відповідальність за "кнопкодавство"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань Регламенту розробити до 15 січня зміни до законодавства щодо посилення покарання за "кнопкодавство".
Про це він заявив під час пленарного засідання, передає RegioNews.
У нас є регламентний комітет... до 15 січня розробити зміни до законодавства, які б зробили більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування", - заявив Разумков.
За його словами, в залі голосування збільшать кількість камер, які б фіксували неперсональне голосування. Особливо в ложах, там де їх зараз немає. Також в Раді будуть працювати тільки ті місця, які призначені для наявних нардепів. Всі інші будуть відключені від системи "Рада".
Раніше повідомлялося, що народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у "кнопкодавстві".