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18 грудня 2020, 11:49 6

Голова Ради доручив профільному комітету посилити відповідальність за "кнопкодавство"

18 грудня 2020, 11:49 6
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Комітет з питань Регламенту повинен розробити зміни до 15 січня
Комітет з питань Регламенту повинен розробити зміни до 15 січня
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань Регламенту розробити до 15 січня зміни до законодавства щодо посилення покарання за "кнопкодавство".

Про це він заявив під час пленарного засідання, передає RegioNews.

У нас є регламентний комітет... до 15 січня розробити зміни до законодавства, які б зробили більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування", - заявив Разумков.

За його словами, в залі голосування збільшать кількість камер, які б фіксували неперсональне голосування. Особливо в ложах, там де їх зараз немає. Також в Раді будуть працювати тільки ті місця, які призначені для наявних нардепів. Всі інші будуть відключені від системи "Рада".

Раніше повідомлялося, що народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у "кнопкодавстві".

ВР кнопкодав депутат голосування Дмитро Разумков
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