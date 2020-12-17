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17 грудня 2020, 11:44 271

У міськраді Харкова назвали попередню дату поховання Кернеса

17 грудня 2020, 11:44 271
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Церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з міським головою
Церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з міським головою
Фото з відкритих джерел
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Похорони Геннадія Кернеса відбудуться в Харкові на початку наступного тижня - в понеділок, або у вівторок.

Про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на 057.ua.

"Я о 14:00 проводитиму велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорон орієнтовно будуть або в понеділок або у вівторок - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - сказав Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з Кернесом.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Україна смерть Кернес Геннадій Харьків секретар
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