У міськраді Харкова назвали попередню дату поховання Кернеса

Церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з міським головою

Церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з міським головою

Фото з відкритих джерел

Похорони Геннадія Кернеса відбудуться в Харкові на початку наступного тижня - в понеділок, або у вівторок.

Про це розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на 057.ua.

"Я о 14:00 проводитиму велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорон орієнтовно будуть або в понеділок або у вівторок - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - сказав Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з Кернесом.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.