В ЦИК рассказали, во сколько обойдутся новые выборы мэра Харькова

На внеочередные выборы нужны десятки миллионов гривен

На внеочередные выборы нужны десятки миллионов гривен

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Член Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко заверил, что в случае затягивания назначения выборов мэра не будет никаких санкций, ведь на внеочередные выборы мэра Харькова нужно много средств из бюджета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

Есть определенная процедура - она прописана в избирательном кодексе. Конечно, должна объявить новые выборы Верховная Рада Украины. К сожалению, не всегда Верховная Рада руководствовалась определенными сроками... Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет", - сообщил он.

По словам Мирошниченко, на внеочередные выборы нужно много средств из бюджета.

Это большая нагрузка, десятки миллионов гривен, это необходимая процедура. Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", - сказал он.

Напомним, Геннадий Кернес умер в клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря. Ему был 61 год. По предварительным данным, мэра похоронят в Харькове скорее всего 21-22 декабря.