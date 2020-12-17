Скандал у ТКГ із використанням "брудної лайки" в ОБСЄ проігнорували, - представник України

Про це написав представник окремих районів Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш

Про це написав представник окремих районів Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш

Фото з відкритих джерел

На засіданні Тристоронньої контактної групи у середу вперше відбувся скандал "з використанням брудної нецензурної лайки", причому представник ОБСЄ Хайді Грау "не помітила цього факту".

Про це написав представник окремих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі у Мінську Сергій Гармаш у себе в Facebook, передає RegioNews.

Вчора на ТКГ трапився черговий скандал. Причому вперше - з використанням брудної нецензурної лайки..., - пише Гармаш.

За його словами, Леонід Кравчук делегував йому можливість аргументувати позицію делегації щодо поставлених запитань. Опоненти почали закрикувати виступ Гармаша.

Ось під час цього хаосу, якийсь пан Ніканоров, брат "міністра" Ніканорова, а, за сумісництвом, виявляється, цілий "глава адміністрації глави "ДНР" (у них прям сімейний підряд з обслуговування Пушиліна Дениса Володимировича), зі спотвореним від люті обличчям... назвав мене брудним словом, вживати яке чесна людина може лише тоді, коли вона або свічку тримала, або сама брала участь у моєму гріхопадінні, - зауважив журналіст.

При цьому, повідомив він, спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау "намагалася не дати члену української делегації можливості говорити".

Мені довелося переконувати її, що глава української делегації має право делегувати своє слово, кому він вважатиме за потрібне. А потім, коли почався хаос, влаштований моїми фанатами в Донецьку і Луганську, вона, замість того, щоб закликати їх до порядку, не дала можливості члену української делегації закінчити свій виступ. Але ще гірше, що ОБСЄ не помітила факту прямої образи члена української делегації з боку нелегітимного учасника переговорів. Принаймні, ніякої реакції не було, - пише представник української делегації.

Він заявив, що розцінює це як "спробу ОБСЄ усунути з процесу обговорення моделі майбутнього Донбасу півтора мільйона переселенців, і створення, таким чином, грунту для конфлікту у майбутньому між переселенцями і людьми, мізки яких сьогодні щодня промиваються російською пропагандою".

Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это... Posted by Sergiy Garmash on Thursday, December 17, 2020

Гармаш також сподівається, що після зазначеного інциденту піде відповідна реакція з боку МЗС України у вигляді нот МЗС РФ і ОБСЄ, а так само чекає вибачень від ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТКГ відзвітувала про останнє засідання у 2020 році: представник РФ на нього не з'явився.