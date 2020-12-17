ТКГ відзвітувала про останнє засідання у 2020 році: представник РФ на нього не з'явився

Українська сторона скаржиться на те, що бойовики блокують обмін полоненими

Українська сторона скаржиться на те, що бойовики блокують обмін полоненими

Фото: з відкритих джерел

Тристороння контактна група для врегулювання ситуації на Донбасі провела останнє засідання у 2020 році. На ньому був відсутній представник Росії Борис Гризлов.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба української делегації у ТКГ.

Українська делегація знову нагадала про свою позицію - основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій "План спільних кроків", - йдеться у повідомленні.

Також українська делегація наполягала на доступі представників Червоного Хреста до утримуваних на окупованій території осіб, розблокуванні роботи нових КПВВ та фіналізації домовленостей про нові ділянки розмінування та розведення військ.

Окрім того, представник окупованих територій в українській делегацій Сергій Гармаш повідомив, що бойовики блокують обмін полоненими, тому що вимагають процесуального очищення для дев’яти людей, яких передали на окуповані території під час попереднього обміну.

"Очистити" їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідоме не тільки нам, а і їхнім адвокатам... Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін", - пояснив він.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.