Доба в ООС: бойовики здійснили чергові обстріляли з мінометів та гранатометів

Ніхто з українських військових не постраждав

Ніхто з українських військових не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не мали загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.