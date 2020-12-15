У ТКГ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

У Кравчука вважають відповідний законопроєкт "позитивним кроком"

У Кравчука вважають відповідний законопроєкт "позитивним кроком"

Фото: з відкритих джерел

Українська делегація у Тристоронній контактної групи прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Так, продовження особливого статусу допоможе мирно врегулювати ситуацію на Сході згідно з політичними домовленостями, вважають в ТКГ.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби делегації в Facebook.

Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати прийняття зазначеного законопроєкту", - йдеться в заяві.

Відзначається, що у випадку, якби цей законопроєкт не прийняли, то Росія почала звинувачувати Україну в зриві мирного врегулювання і підриві переговорного процесу.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.