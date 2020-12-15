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15 грудня 2020, 13:11 85

У ТКГ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

15 грудня 2020, 13:11 85
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Фото: з відкритих джерел
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Українська делегація у Тристоронній контактної групи прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Так, продовження особливого статусу допоможе мирно врегулювати ситуацію на Сході згідно з політичними домовленостями, вважають в ТКГ.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби делегації в Facebook.

Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати прийняття зазначеного законопроєкту", - йдеться в заяві.

Відзначається, що у випадку, якби цей законопроєкт не прийняли, то Росія почала звинувачувати Україну в зриві мирного врегулювання і підриві переговорного процесу.

Нагадаємо, 15 грудня Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.

Донбас РФ війна ТКГ законопроєкт депутати
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