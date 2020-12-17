Скандал в ТКГ с использованием "грязной ругани" в ОБСЕ проигнорировали, - представитель Украины

Об этом написал представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш

Об этом написал представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш

Фото из открытых источников

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду впервые состоялся скандал "с использованием грязной нецензурной брани", причем представитель ОБСЕ Хайди Грау "не заметила этого факта".

Об этом написал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш у себя в Facebook, передает RegioNews.

Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем впервые - с использованием грязной нецензурной брани..., - пишет Гармаш.

По его словам, Леонид Кравчук делегировал ему возможность аргументировать позицию делегации относительно поставленных вопросов. Оппоненты начали закрикуваты выступление Гармаша.

Вот во время этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Ніканорова, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы "ДНР" (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушиліна Дениса Владимировича), с искаженным от ярости лицом... назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только тогда, когда она или свечку держала или сама принимала участие в моем грехопадении, - заметил журналист.

При этом, сообщил он, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау "пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить".

Мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации имеет право делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А потом, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтобы призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление. Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции не было, - пишет представитель украинской делегации.

Он заявил, что расценивает это как "попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой".

Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это... Posted by Sergiy Garmash on Thursday, December 17, 2020

Гармаш также надеется, что после указанного инцидента последует соответствующая реакция со стороны МИД Украины в виде нот МИД РФ и ОБСЕ, а так же ждет извинений от ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что ТКГ отчиталась о последнее заседание в 2020 году: представитель РФ на него не с'явился.