Роман Лещенко назначен аграрным министром

За его назначение проголосовали 242 депутата

За его назначение проголосовали 242 депутата

Фото из открытых источников

192 избранника от Слуги народа, шесть от ОПЗЖ, а также группы Доверие и За майбутне поддержали назначение Романа Лещенко аграрным министром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию заседания Рады.

242 народных депутата поддержали назначение Романа Лещенко аграрным министром.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что что в начале 2021 года в Украине появится аграрное министерство.

16 декабря 2020 г. кандидатуру Романа Лещенко одобрил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

До назначения Роман Лещенко занимал должность председателя Государственной службы геодезии, картографии и кадастра Украины. Ранее был уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам.

Сегодня же ранее Рада снизила НДС для аграриев, что было главным условием аграрного лобби для поддержки кандидатуры министра.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" обсудили ротации на ключевых должностях в министерствах.