Засідання фракції "Слуга народу": обговорили ротації на ключових посадах у міністерствах

"Слуги" планують провести ротації у п'ятьох міністерствах

"Слуги" планують провести ротації у п'ятьох міністерствах

Фото: Facebook

Під час вечірнього засідання фракції "Слуга народу", в якому брали участь президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, депутати обговорили потенційні ротації у Кабміні, зокрема, присутні обговорили п’ять ключових посад міністерств і відомств та спілкувалась із кандидатами.

Як передає RegioNews, про це виданню "РБК-Україна" розповіло джерело у фракції "Слуга народу".

На засіданні обговорювалися кілька ротацій у Кабінеті міністрів. Зокрема, обговорювалася кандидатура Юрія Вітренко на посаду першого віцепрем'єра і міністра енергетики Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти і науки, Юлії Лапутіної - на Міністерство у справах ветеранів, Романа Лещенко - на голову Мінагрополітики, яке передбачається виділити з Мінекономіки в окреме міністерство. Також говорили про ротації в Міністерстві екології, очолити яке пропонували Роману Опимаху.

За словами народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ковальчука, з деякими із кандидатів "слуги" спілкувались по скайпу.

"Кандидатур ми обговорили достатньо на 5 ключових посад різних міністерств і відомств. І мали можливість поспілкуватись або за фізичною присутністю кожного з кандидатів, або "скайпом”, якщо такої можливості не було. І задати ті питання, які нас цікавлять. В цілому я можу сказати, що цією зустріччю я особисто задоволений, багато нового для себе почув, є час для того, щоби подумати, підтримувати чи не підтримувати того чи іншого кандидата", - зазначив він.

Нагадаємо, Корнієнко повідомив, що 16 грудня розглядати призначення нових міністрів Рада не планує.