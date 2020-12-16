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16 грудня 2020, 08:41 124

Засідання фракції "Слуга народу": обговорили ротації на ключових посадах у міністерствах

16 грудня 2020, 08:41 124
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"Слуги" планують провести ротації у п'ятьох міністерствах
"Слуги" планують провести ротації у п'ятьох міністерствах
Фото: Facebook
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Під час вечірнього засідання фракції "Слуга народу", в якому брали участь президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, депутати обговорили потенційні ротації у Кабміні, зокрема, присутні обговорили п’ять ключових посад міністерств і відомств та спілкувалась із кандидатами. 

Як передає RegioNews, про це виданню "РБК-Україна" розповіло джерело у фракції "Слуга народу".

На засіданні обговорювалися кілька ротацій у Кабінеті міністрів. Зокрема, обговорювалася кандидатура Юрія Вітренко на посаду першого віцепрем'єра і міністра енергетики Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти і науки, Юлії Лапутіної - на Міністерство у справах ветеранів, Романа Лещенко - на голову Мінагрополітики, яке передбачається виділити з Мінекономіки в окреме міністерство. Також говорили про ротації в Міністерстві екології, очолити яке пропонували Роману Опимаху.

За словами народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ковальчука, з деякими із кандидатів "слуги" спілкувались по скайпу.

"Кандидатур ми обговорили достатньо на 5 ключових посад різних міністерств і відомств. І мали можливість поспілкуватись або за фізичною присутністю кожного з кандидатів, або "скайпом”, якщо такої можливості не було. І задати ті питання, які нас цікавлять. В цілому я можу сказати, що цією зустріччю я особисто задоволений, багато нового для себе почув, є час для того, щоби подумати, підтримувати чи не підтримувати того чи іншого кандидата", - зазначив він.

Нагадаємо, Корнієнко повідомив, що 16 грудня розглядати призначення нових міністрів Рада не планує.

кадри ВР Слуга народа парламент посада фракція
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