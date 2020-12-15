Мовний омбудсмен пояснив, яких сфер торкнеться перехід на українську мову з 16 грудня

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову

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З 16 січня набуває чинності стаття 30 "мовного закону". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову.

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці", - сказав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що тільки на прохання клієнта його можуть обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Він додав, що вимога щодо обслуговування держмовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.

Кремінь пояснив, що українською має подаватися інформація у цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому інформація українською про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

За його словами, у разі порушення права на отримання інформації та послуг державною, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи та попросити обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.

"Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав деякі місцеві ради скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просив генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.