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16 грудня 2020, 10:06 102

Відсьогодні директор НАБУ Ситник нелегітимний на своїй посаді

16 грудня 2020, 10:06 102
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У влади було три місяці на вирішення питання неконституційності призначення директора НАБУ
У влади було три місяці на вирішення питання неконституційності призначення директора НАБУ
Фото: Facebook
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Сьогодні, 16 грудня, набуває чинності рішення Конституційного суду України щодо неконституційності призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення Конституційного суду України.

Зазначається, що сьогодні добіг кінця тримісячний термін, відведений Конституційним Судом для врегулювання ситуації навколо Національного антикорупційного бюро та його директора.

Так, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У травні 2020 року до КСУ надійшло відповідне подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Своєю чергою у Нацбюро заявили, що "факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень" Ситника і не означає його звільнення.

Також раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що після 16 грудня, коли набуде чинності рішення Конституційного суду щодо скасування норми профільного закону в частині призначення президентом директора НАБУ, бюро продовжить працювати у штатному режимі.

Раніше повідомлялось, що Разумков вважає, що для врегулювання питання щодо призначення директора НАБУ необхідно буде вносити зміни до Конституції або законодавства.

суд НАБУ Артем Ситник закон КСУ
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