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16 грудня 2020, 10:55 14

На Житомирщині виявили ​​масштабну вирубку лісів

16 грудня 2020, 10:55 14
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Браконьєри завдали державі збитків на 6,3 млн гривень
Браконьєри завдали державі збитків на 6,3 млн гривень
Фото: Рixabay
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На території Бабичівської сільської ради в Житомирській області виявили масштабну вирубку лісу браконьєрами. Вони завдали державі збитків на 6,3 млн гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України (ДЕІ).

"Особи зловмисників не встановлені. Зважаючи на те, що порушення має ознаки кримінального, ДЕІ направила матеріали перевірки до правоохоронних органів, які і будуть шукати порушників", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Він також додав, що особи, які вчинили злочин, будуть відшкодовувати збитки та нести відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу. Вона передбачає штраф за порушення на суму від 17 до 25 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень.

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