17:02  16 грудня
На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус
15:43  16 грудня
Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха
18:19  16 грудня
Бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного та Шумів - штаб
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 18:19 4

Бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного та Шумів - штаб

16 грудня 2020, 18:19 4
Читайте также на русском языке
Противник застосовував станкові та ручні протитанкові гранатомети
Противник застосовував станкові та ручні протитанкові гранатомети
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На початку доби, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Для провокації наших воїнів ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Таку ж зброю противник використав в районі населеного пункту Шуми.

В штабі додали, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога”, - зазначили в штабі сил ООС.

Крім того, упродовж доби сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріл штаб АТО звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
16 грудня 2020, 08:12
Бойовики п’ять разів обстрілювали українських військових на Донбасі
15 грудня 2020, 18:53
Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через Росію можуть скасувати: стала відома причина
15 грудня 2020, 17:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »