Бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного та Шумів - штаб

Противник застосовував станкові та ручні протитанкові гранатомети

Противник застосовував станкові та ручні протитанкові гранатомети

Фото: із відкритих джерел

Протягом доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На початку доби, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Для провокації наших воїнів ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

Таку ж зброю противник використав в районі населеного пункту Шуми.

В штабі додали, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога”, - зазначили в штабі сил ООС.

Крім того, упродовж доби сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.