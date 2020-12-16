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Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного и Шумов - штаб
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16 декабря 2020, 18:19 4

Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного и Шумов - штаб

16 декабря 2020, 18:19 4
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Фото: из открытых источников
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В течение суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В начале суток, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Для провокации наших воинов враг совершил по несколько выстрелов из станковых и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Такое же оружие противник использовал в районе населенного пункта Шумы.

В штабе добавили, что выстрелы оккупантов были неприцельные и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - отметили в штабе сил ООС.

Кроме того, в течение суток саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС война обстрел штаб АТО сводка
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