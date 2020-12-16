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На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
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16 грудня 2020, 08:12 17

На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

16 грудня 2020, 08:12 17
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Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська одинадцять разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував українських воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 15 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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