Бойовики п’ять разів обстрілювали українських військових на Донбасі

Ворог вів вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї

Ворог вів вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї

Фото: flickr

Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, під вечір окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів.

Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає”, - додали в штабі.

Упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 73 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації біля населеного пункту "Шуми".