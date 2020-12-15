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Бойовики п’ять разів обстрілювали українських військових на Донбасі
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15 грудня 2020, 18:53 6

Бойовики п’ять разів обстрілювали українських військових на Донбасі

15 грудня 2020, 18:53 6
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Ворог вів вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї
Ворог вів вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї
Фото: flickr
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Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, під вечір окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів.

Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає”, - додали в штабі.

Упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 73 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації біля населеного пункту "Шуми".

ООС АТО Донбас обстріли війна звіт штаб
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