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15 грудня 2020, 17:12 17

Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через Росію можуть скасувати: стала відома причина

15 грудня 2020, 17:12 17
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Бойовики продовжують блокувати більшість контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Донбасі
Фото: із відкритих джерел
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Україна може скасувати накладання штрафів за перетин непідконтрольної ділянки кордону з Росією для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це під час пресконференції повідомив віцепрем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, зараз робота багатьох КПВВ на Донбасі заблокована терористами, тому мешканці ОРДЛО змушені їхати через Росію на підконтрольну Україні територію.

Під час пандемії коронавірусу такі поїздки стали популярними. Згідно із українським законодавством, перетин непідконтрольної ділянки кордону карається штрафом 1700 гривень.

Резніков зазначив, що вже почав переговори з главою Державної прикордонної служби з приводу скасування штрафів для громадян України, які проживають в ОРДЛО.

Ми підготуємо пакет документів, які змінять цю ситуацію і спробуємо максимально швидко налагодити це питання на державному рівні”, — розповів віцепрем'єр.

Нагадаємо, пропуск через КВПП на більшості дорожніх коридорів заблокований російсько-окупаційними військами, - штаб ООС.

КПВВ Донбас штраф ОРДЛО кордон
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