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16 декабря 2020, 18:04 220

В Черновцах городская ТИК наконец получила основания созвать первую сессию городского совета

16 декабря 2020, 18:04 220
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Количество поданных заявлений кандидатов на депутатство стало достаточным
Количество поданных заявлений кандидатов на депутатство стало достаточным
Фото с Facebook-страницы Михаила Яринича
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В Черновцах 28-й кандидат в депутаты городского совета подал заявление в теризбирком на депутатство. До сих пор не хватало как раз одного заявления.

О подаче заявления на депутатство на своей странице на Facebook сообщил кандидат от "Народного контроля" Михаил Ярынич, передает RegioNews.

Для того, чтобы ТИК приняла решение об объявлении первой сессии новоизбранного городского совета, нужно было минимум 28 заявлений. 28-м заявление написал Михаил Ярынич от партии "Народный контроль".

Теперь комиссия может рассмотреть эти заявления и назначить первое заседание новой сессии Черновицкого горсовета.

Напомним, ранее, 14 декабря была названа причина, почему Черновицкая ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета.

заявление Черновцы горсовет Народный контроль ТИК
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