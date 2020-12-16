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16 декабря 2020, 16:50 266

Зарплаты учителей и медиков в следующем году вырастут на четверть - Шмыгаль

16 декабря 2020, 16:50 266
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Глава Правительства обещает, что расходы на медицину в 2021 году будут рекордными
Глава Правительства обещает, что расходы на медицину в 2021 году будут рекордными
Фото: Кабмин
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В 2021 году планируется увеличить на 25% зарплаты учителей, а расходы на образование в государственном бюджете увеличены на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Об этом во время заседания Кабинета министров рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Основное увеличение расходов приходится на медицину и образование. В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме практически 160 млрд грн, на 30 млрд грн больше, чем в этом году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. За два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сказал он.

Премьер добавил, что в 2021 году зарплаты медикам повысят на 30%.

По его словам, почти 3 млрд грн будут направлены на ремонт и строительство школ, оснащение их техникой и обеспечение учебниками.

Также Кабмин планирует принять решение о закупке в 2021 году школьных автобусов на сумму около 450 млн грн.

При этом на следующий год мы планируем дооборудовать 210 приемных отделений опорных больниц, закупить почти 450 скорых. Финансирование борьбы с коронавирусом будет обеспечено на должном уровне. Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение и все расходы на зарплаты медиков", - добавил премьер-министр.

Напомним, в Украине в 2021 году появится аграрное министерство, - Шмыгаль.

Кабмин зарплаты бюджет медики Денис Шмыгаль врачи
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