В Україні у 2021 році з'явиться аграрне міністерство, - Шмигаль

Нині триває підготовка в уряді щодо створення нового відомства

Нині триває підготовка в уряді щодо створення нового відомства

Фото з відкритих джерел

На початку 2021 року в Україні створять окреме аграрне міністерство

Як передає RegioNews, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна має потужний аграрний сектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного аграрного міністерства. Нам потрібна ефективна державницька політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників", – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що на початку наступного року можна очікувати створення повноцінного аграрного міністерства.

Нагадаємо, що у Раді та уряді незадоволені деякими міністрами.