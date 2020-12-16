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16 грудня 2020, 14:57 14

В Україні у 2021 році з'явиться аграрне міністерство, - Шмигаль

16 грудня 2020, 14:57 14
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Фото з відкритих джерел
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На початку 2021 року в Україні створять окреме аграрне міністерство

Як передає RegioNews, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна має потужний аграрний сектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного аграрного міністерства. Нам потрібна ефективна державницька політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників", – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що на початку наступного року можна очікувати створення повноцінного аграрного міністерства.

Нагадаємо, що у Раді та уряді незадоволені деякими міністрами.

Україна влада прем'єр Міністерство уряд
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