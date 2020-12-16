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16 грудня 2020, 15:43 14

Кабмін погодив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха

16 грудня 2020, 15:43 14
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На засіданні уряду також погодили звільнення голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна
На засіданні уряду також погодили звільнення голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна
Фото Паноктикон
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Запорізьку облдержадміністрацію претендує очолити Олександр Старух.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання уряду.

З посади голови Запорізької обласної держадміністрації звільнили Боговіна Віталія Вікторовича. Учора Віталій Боговін був обраний головою Запорізької обласної ради і заявив про складання повноважень голови ОДА.

Кабмін погодив призначення Старуха Олександра Васильовича на посаду голови Запорізької ОДА.

Олександр Старух – уродженець Запоріжжя, історик за освітою, кандидат історичних наук. Він уже обіймав посаду голови Запорізької ОДА – за президентства Віктора Ющенка. Від травня 2008-го він виконував обов’язки голови ОДА тимчасово, а від вересня 2008-го був призначений на посаду голови. Звільнив його в березні 2010-го новий президент Янукович. Після звільнення займався науковою діяльністю, очолює Запорізьку обласну організацію партії ВО "Батьківщина". Депутат Запорізької облради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради і склав обов'язки голови ОДА.

Кабмін призначення ОДА Віталій Боговін Запорізька область
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