Кабмін погодив призначення двох заступників голови Житомирської ОДА

Нині головою Житомирської ОДА є Віталій Бунечко

Нині головою Житомирської ОДА є Віталій Бунечко

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 16 грудня, уряд під час засідання погодив призначення двох заступників очільника Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан, інформує RegioNews.

Так, за його словами, уряд погодив призначення Остапченко Наталії Віталіївни - першим заступником голови Житомирської ОДА, а Оханського Юрія Миколайовича - заступником голови Житомирської ОДА.

Відомо, що раніше Остапченко обіймала посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації. Вона була призначена 6 вересня 2019 року. Оханський Юрій Миколайович з 21 листопада 2019 року працював головою Житомирської райдержадміністрації.

Нагадаємо, у листопаді Житомирську облраду очолив заступник голови ОДА Володимир Федоренко.