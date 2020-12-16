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16 грудня 2020, 15:50 428

Кабмін погодив призначення двох заступників голови Житомирської ОДА

16 грудня 2020, 15:50 428
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Нині головою Житомирської ОДА є Віталій Бунечко
Нині головою Житомирської ОДА є Віталій Бунечко
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 16 грудня, уряд під час засідання погодив призначення двох заступників очільника Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан, інформує RegioNews.

Так, за його словами, уряд погодив призначення Остапченко Наталії Віталіївни - першим заступником голови Житомирської ОДА, а Оханського Юрія Миколайовича - заступником голови Житомирської ОДА.

Відомо, що раніше Остапченко обіймала посаду заступника голови Житомирської облдержадміністрації. Вона була призначена 6 вересня 2019 року. Оханський Юрій Миколайович з 21 листопада 2019 року працював головою Житомирської райдержадміністрації.

Нагадаємо, у листопаді Житомирську облраду очолив заступник голови ОДА Володимир Федоренко.

Кабмін Україна Житомир губернатори ОДА
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