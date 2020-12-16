Кабмін погодив призначення Андрія Бойчука головою Івано-Франківської ОДА

У 2013 – 2014 роках Бойчук був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану

У 2013 – 2014 роках Бойчук був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів під час засідання 16 грудня погодив призначення Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Перед голосуванням урядовці заслухали кандидата на посаду. Андрія Бойук розповів, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі. Він також пообіцяв зайнятися комунікацією між Офісом президента та місцевим населенням.

Можу не лише оцінити ефективність роботи, але й бачу своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету”, – сказав Бойчук.

Міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови ОДА. Тепер Указ про його призначення має підписати президент України Володимир Зеленський.

Довідка: Андрій Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, також він очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. Останні роки займався волонтерською діяльністю. У 2013 – 2014 роках Бойчук був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану.

Нагадаємо, Зеленський планує звільнити ще чотирьох глав ОДА.

Читайте також: Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Івано-Франківську облраду.