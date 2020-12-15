Поліція посилила охорону у центрі столиці через масові протести ФОПів

У зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.

У зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.

Фото з відкритих джерел

Центр Києва сьогодні, 15 грудня, оточений поліцією через масові протести, на які вийшли підприємці. Вони виступають проти обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews. Зазначається, що для уникнення можливих правопорушень в урядовому кварталі посилені заходи безпеки. "Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України в посиленому режимі забезпечують публічну безпеку", - йдеться в повідомленні. Крім того, у зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці. Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

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