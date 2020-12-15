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15 грудня 2020, 11:58 4

Поліція посилила охорону у центрі столиці через масові протести ФОПів

15 грудня 2020, 11:58 4
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У зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.
У зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.
Фото з відкритих джерел
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Центр Києва сьогодні, 15 грудня, оточений поліцією через масові протести, на які вийшли підприємці. Вони виступають проти обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

Зазначається, що для уникнення можливих правопорушень в урядовому кварталі посилені заходи безпеки.

"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України в посиленому режимі забезпечують публічну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з протестами підприємців, ймовірно, буде обмеження руху транспорту центральними вулицями столиці.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

протест поліція бізнес Україна Київ
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