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14 декабря 2020, 19:18 253

"Нафтогаз" получил команду от Офиса Зеленского выплатить Витренко 4 млн долларов премий, - СМИ

14 декабря 2020, 19:18 253
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Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен
Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен
Фото из открытых источников
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НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.

Таким способом ОП помогает Витренко, избавится от конфликта интересов, в котором он находится, претендуя на должность министра энергетики. И разумеется, получить 94 млн грн, не дожидаясь решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-исполнительный директор судится с Нафтогазом за 4 млн долларов премий и также требует назначить его министром энергетики.

Нафтогаз Офис президента премия Юрий Витренко министр
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