"Нафтогаз" получил команду от Офиса Зеленского выплатить Витренко 4 млн долларов премий, - СМИ
Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен
Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен
НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.
Таким способом ОП помогает Витренко, избавится от конфликта интересов, в котором он находится, претендуя на должность министра энергетики. И разумеется, получить 94 млн грн, не дожидаясь решения суда.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-исполнительный директор судится с Нафтогазом за 4 млн долларов премий и также требует назначить его министром энергетики.
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