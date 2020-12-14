"Нафтогаз" получил команду от Офиса Зеленского выплатить Витренко 4 млн долларов премий, - СМИ

Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен

Премия чиновника составит около 94 миллионов гривен

Фото из открытых источников

НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

НАК "Нафтогаз" получил разнарядку от Офиса Президента готовить платежку на выплату Юрию Витренко премий в размере 94 млн грн.

Таким способом ОП помогает Витренко, избавится от конфликта интересов, в котором он находится, претендуя на должность министра энергетики. И разумеется, получить 94 млн грн, не дожидаясь решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-исполнительный директор судится с Нафтогазом за 4 млн долларов премий и также требует назначить его министром энергетики.