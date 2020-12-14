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14 грудня 2020, 17:59 2

В уряді сказали, чи планують продаж акцій КБ "Південне" і "Південмаш"

14 грудня 2020, 17:59 2
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Нині стоїть тільки завдання провести корпоратизацію
Нині стоїть тільки завдання провести корпоратизацію
Укрінформ
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Україна проведе корпоратизацію найбільших аерокосмічних підприємств КБ "Південне" і "Південмаш", однак продаж їхніх акцій або ж залучення стратегічного інвестора поки не розглядає.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив на брифінгу, пише RegioNews.

"Коли ми запровадимо корпоративну модель управління, ми отримаємо можливість залучати інвесторів, зокрема стратегічних. На першому етапі поки ми не розглядаємо можливості продажу акцій КБ "Південне" або "Південмаш", - сказав він.

Уруський наголосив, що нині стоїть тільки завдання провести корпоратизацію.

"Далі в разі виникнення пропозицій, я думаю, вони будуть розглядатися, зокрема і залучення стратегічного інвестора в цю галузь", - заявив Уруський.

За його словами, управляти акціями КБ і "Південмаш" буде новостворений холдинг "Аерокосмічні системи".

Нагадаємо, раніше Уруський заявив, що озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення.

Кабмін Україна міністр продаж акція
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